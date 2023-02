Palladium

Esta primavera/verão, a Palladium apresenta uma coleção com opções que aliam conforto e funcionalidade e se adequam a todos os estilos. Heritage, Utility e Metropolitan são as três linhas lançadas pela marca francesa que oferecem calçado ideal para viver novas aventuras em qualquer ambiente.

Para os adeptos dos ténis tipo bota em lona, a marca tem dois modelos que pode incorporar nos seus looks. Os Palla Louvel, que são um dos focos desta coleção, contam com um design minimalista e uma biqueira e sola de borracha. Outra opção é o modelo Revolt Hi Tx que se destaca pela sua sola plataforma e que vai dar um toque arrojado a qualquer outfit.

Se prefere calçado de inspiração militar, pode optar pelos Troop Runner: uns ténis unissexo confeccionados em nylon, neoprene e camurça, disponíveis numa grande variedade de cores. Já o modelo masculino OFF Grid Lo Adv destaca-se pela sua sola de borracha que propporciona uma maior aderência, amortecimento e conforto seja na cidade ou na montanha

Os Palla Ace CVS - que são um dos ícones da marca - surgem com dois novos detalhes: uma sola em forma de diamante e uma bandeira tricolor na lateral. Outra das novidades da estação é o lançamento de uma versão tie-dye deste mesmo modelo, ideal para os dias mais quentes.

Fique a conhecer toda a coleção, aqui.

Diadora

Uma das novidades da Diadora para este ano é o lançamento daquele que é considerado um dos seus modelos vintage e unisexo, o Winner.

A marca desportiva regressou no tempo, mais precisamente até 1991, para se inspirar neste modelo de calçado que vai buscar muitas referências ao mundo do ténis mas que pode ser usado na cidade.

Assim lançou o Winner SL (PVP: 105€), inspirado nos ténis B.560 e com detalhes em pele e camurça, e o Winner (PVP: 100€), usado por grandes campeões do ténis e confeccionado em pele.

Disponível numa grande variedade de cores - como é o caso do azul, vermelho, verde e amarelo -, o modelo Winner dá o toque final em qualquer look de streetwear.

Os dois modelos estão disponíveis online e em revendedores selecionados.

Gant

Os arquivos da Gant Footwear foram o ponto de partida para a criação da nova coleção primavera/verão 2023 que acaba de chegar às lojas. A pensar nas férias de verão e nos dias mais descontraídos, a marca norte-americana apostou em silhuetas inspiradas nos anos 1980 e 1990 que nos remetem para um ambiente náutico.

Para além dos mocassins, oxford e sandálias em diferentes materiais, outros dos focos desta coleção são as propostas desportivas e casuais para homem e mulher, onde se destacam os ténis.

Neste coleção vai encontrar diferentes estilos, que vão desde o retro running às solas chunky, contando ainda com algumas opções mais clássicas, como os ténis em lona com sola de borracha.

O linho, algodão ou pele são os materiais dominantes desta coleção, sendo que se destacam as cores neutras e suaves em simultâneo com algumas tonalidades mais fortes.

Descubra toda a coleção aqui.

Sanjo

Como forma de assinalar os seus 90 anos, a Sanjo decidiu lançar a "anniversary collection": uma coleção que "presta homenagem à herança e evolução da marca", refere em comunicado.

Como forma de juntar o passado e o presente, nesta linha vai encontar alguns dos seus modelos mais icónicos onde se destacam pequenos pormenores que o vão fazer viajar até à década de 1990.

Esta é composta por quatro modelos distintos: ML 130, BL 130, K230 e K330. Para além da sua simplicidade e perfurado lateral, os primeiros dois modelos destacam-se por serem mais baixos, mais leves e mais confortáveis do que os seus antecessores. Os outros dois modelos foram repensados de forma a aliarem as linhas retas com um estilo mais descontraído e trendy.

Os tons sólidos e vivos, como o amarelo, o verde, o lavanda, o azul e os pastel juntam-se ao grande padrão desta coleção e uma das tendências desta primavera/verão: o vichy.

Descubra toda a coleção, aqui.

Hush Puppies

Já ouvir falar nos Charlie, os icónicos ténis da Hush Puppies? Esta temporada a marca trouxe de volta este modelo desportivo que se destaca pelo seu design simples e intemporal mas repleto de detalhes que não deixam ninguém indiferente.

Totalmente em pele, este calçado destaca-se por conter o símbolo do arco-íris na parte traseira e uns atacadores coloridos que vão fazer a diferença em qualquer look.

Graças à tecnologia Heel Pillow, que proporciona um extra acolchoamento na zona do calcanhar, e à sua sola TR, este modelo consegue aliar conforto e estilo podendo ser usado por pessoas de todas as idades.

Para mais informações, consulte o site oficial ou visite as lojas físicas da Hush Puppies.

Puma

Chamam-se Velophasis e são o mais recente lançamento da PUMA que desperta em nós a nostalgia do estilo dos anos 2000.

A gama Complete, lançada há 23 anos e conhecida pela sua tecnologia revolucionária, foi a grande inspiração para estas sapatilhas que combinam o melhor de dois mundos: o lifestyle e o running.

Assim a marca lançou dois modelos unissexo - o Phased (PVPR: 140€) e o Bionic (PVPR: 150€) - onde incorporou alguns dos elementos mais marcantes desta gama, como é o caso da malha alveolar e os painéis texturizados.

Os Velophasis já estão à venda e podem ser adquiridos no site oficial da marca.

Steve Madden

Para a próxima primavera/verão, a Steve Maddden decidiu apostar numa coleção de calçado que reúne diferentes texturas, acabamentos e, claro, muita cor.

Seja adepta de calçado mais clássico, arrojado ou neutro, aqui não vão faltar opções que se adaptam a diferentes estilos e ocasiões. Um dos grandes destaques da estação vai para os ténis robustos e com detalhes diferenciadores.

Para quem não dispensa um pouco de brilho mesmo no dia a dia, os Mistica são a opção ideal com especial destaque para a sua malha texturizada com brilhos e detalhes em strass.

Outras opções que incorporam um pouco de bling bling no seu design, mas não menos vistosas, são os MAXILLA-R com uma faixa traseira com strass ou os Maxout com um padrão com logotipo brilhante.

Já o modelo RECOUPE é ideal para quem gosta de ousar no calçado. Esta linha destaca-se pela sua sola plataforma volumosa em tons fortes e arrojados, como é o caso do lima, do roxo e do rosa néon. Os ZOOMZ (com detalhes coloridos e metalizados) ou os PRODIGY (ténis-meia em malha com sola chunky) são outras boas apostas para quem quiser ganhar um pouco de altura.

Se prefere algo mais simples mas dentro do espírito desportivo e que siga as últimas têndencias, tem muito por onde escolher, destacando-se os STANDOUT, MEDALLIST2 ou os MAC-E.

Descubra toda a coleção nas lojas da marca, localizadas no Centro Comercial Vasco da Gama, no Norte Shopping e na Avenida da Liberdade, ou online.

adidas

Criar os ténis mais leves de sempre para os fãs de corrida. Foi esse o objetivo da adidas com o seu novo lançamento, os Ultraboost Light.

Este modelo de running foi criado com recurso a um material que a marca apelida de revolucionário, o ligh boost, que se destaca por ser 30% mais leve do que o boost utilizado anteriormente pela marca.

A tecnologia boost, combinada com a tecnologia Linear Energy Push (localizada na sola para otimizar a capacidade de resposta) e a borracha Continental™ (que proporciona a tração ideal para uma corrida confiante independentemente da condições meteorológicas) consegue proporcionar mais amortecimento e mais conforto durante a utilização.

Este lançamento está disponível em branco, com detalhes em vermelho e preto, sendo que a marca irá lançar uma versão especial limitada em preto, com detalhes em amarelo.

O novo modelo Ultraboost Light (PVP: 190€) está à venda em loja e online.