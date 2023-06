Guess x Corso Maltese

O nome Corto Maltese é-lhe familiar? Se é fã de banda desenha de certeza que conhece o famoso marinheiro aventureiro que este verão é o protagonista da nova coleção masculina da Guess.

A personagem, criada pelo designer veneziano Hugo Pratt na década de 1960, salta das páginas de BD para as peças de roupa da marca italiana e deu origem à Guess Marine: uma coleção de inspiração marítima cujas peças refletem a aventura e fantasia vividas por este anti-herói fictício.

“Corto Maltese foi escolhido para esta cápsula porque reflete o espírito sedutor e aventureiro da GUESS. Ele é elegante, intrigante e culto. Sempre gostei das lindíssimas aguarelas de Pratt, que são verdadeiras obras de arte, foi um prazer unir Corto Maltese à GUESS”, refere Paul Marciano, Chief Creative Officer da marca, sobre esta nova linha.

T-shirts, camisas, bombers, sweaters, calças de ganga e chapéus são algumas das 33 peças que compõem esta coleção repleta de desenhos, estampados, detalhes e motivos que nos remetem para o universo náutico e de Corto Maltese. O azul marinho, branco, vermelho e mostarda são as cores predominantes desta linha cujos preços se fixam entre os €70 a €260.

Descubra toda a coleção em lojas GUESS selecionadas e online.

Coolet x Catarina Macedo

Pegar numa peça tradicionalmente associada ao universo masculino e dar-lhe um twist mais feminino e moderno. Foi com este propósito que nasceu a marca portuguesa Coolet, fundada por Catarina Macedo e que começou por se especializar em coletes.

Com forma de incorporar a sua paixão pela pintura nesta linha e dar um toque diferente a cada um dos seus coletes, a artista e fundadora apostou numa peça reversível com num forro estampado desenhado totalmente por si com aguarelas.

“Reinventámos o colete de alfaiataria para uma versão mais feminina, que veste qualquer corpo, e que pudesse ser versátil em todas as combinações de roupa. Uma peça-chave vista como facilitadora na hora de vestir e como elemento disruptivo”, refere Catarina Macedo Ferreira em comunicado sobre a sua marca totalmente produzida em Portugal.

Totalmente produzida em Portugal, no espaço de dois anos a marca alargou a sua confeção para outras peças de vestuário onde se incluem calças, blazer, camisas, vestido-túnica.

Com preços a partir dos 25€, a Coolet está disponível na Zilian da Av. António Augusto Aguiar e online.

Satisfy x Oakley

Se é fã de corrida, há uma nova coleção cápsula para descobrir na sua próxima ida às compras. A Oakley juntou-se à marca de corrida Satisfy com o objetivo de reinventar o equipamento desta prática desportiva que reúne milhares de adeptos em todo o mundo.

A inovação da Oakley e a abordagem essencialista da Satisfy conjugados com o lado artesanal deram origem a uma linha de produtos técnicos, confeccionados em materiais leves e de qualidade, que irá permitir que todos os atletas possam ir mais longe.

Na secção dos óculos de sol tem dois modelos - os Re:SubZero e os Eye Jacket™ - com lentes Prizm™e disponíveis em diversas cores. Já no departamento de vestuário vai encontrar peças como a MothTech™ T-Shirt ou os calções Justice™ Cargo Half Tight com uma boa capacidade de absorção da humidade e ventilação.

De edição limitada, esta parceria está disponível nas lojas físicas Oakley® a nível mundial e nos sites oficiais das marcas, aqui e aqui.

Skechers X Tokidoki

Depois de dois lançamentos de sucesso, a marca de lifestyle Tokidoki volta a juntar-se à Skechers para uma nova coleção cápsula que acaba de chegar às lojas.

Nesta terceira edição não faltam opções de calçado onde os famosos bonecos e personagens do artista italiano Simone Legno, que dão nas vistas pela sua estética muito própria, têm um lugar de destaque.

Uno 2, Rodies Surge e Poppy são os três modelos best-sellers que compõem esta linha onde não falta muita cor e ousadia, como é o estampado de unicórnio nos Street Groove ou os rebordos em preto e sola em branco nos Groovy Day.

Para além do lado divertido e cool, esta coleção destaca-se pelo conforto a que a marca já habitou os seus clientes, seja através da palmilha Skechers Memory Foam ™ ou da entressola airbag Skech-Air®.

A coleção Skechers x Tokidoki está à venda nas lojas físicas da marca, Sport Zone, pontos de venda autorizados e online.

Vans x Rua Sésamo

Para a sua última parceria, a Vans escolheu associar-se a um dos programas de televisão mais acarinhados de todos os tempos pelo público: a Rua Sésamo. Uma vez que esta é uma coleção que promete conquistar todos os membros da família, a marca desportiva apostou numa linha de calçado que pode ser usada por pais e filhos.

“A coleção personifica o espírito de aceitação e serve como um lembrete para a alegria que podemos trazer ao mundo. Reminiscente das memórias de infância e evocando a nostalgia adulta, a coleção Vans x Rua Sésamo foi especialmente pensada para todos os fãs do passado, presente e futuro”, pode ler-se no comunicado oficial enviado pela marca.

Na seccção de calçado para adulto vai encontrar os Vans Authentic Sesame Street Yellow e os Old Skool Sesame Street Multi que se destacam pelos seus desenhos coloridos e personagens como Popas, Egas, Becas, Monstro das Bolachas, Simão e Óscar. Para os mais pequenos foram criados cinco modelos de ténis, sendo que o modelo estela é o Sk8-Hi Zip Sesame Street Multi com diferentes detalhes em camurça coloridos.

As t-shirts e as sweatshirts são o foco da linha de roupa desportiva desta parceria que, tanto na linha de adulto como de criança, se destaca a mensagem "We All Belong". A pensar nos praticantes de skate foi criada uma linha especial de roupa e calçado que conta com a assinatura da skater profissional Lizzie Armanto. Aqui vai encontrar os The Lizzie em Marshmallow, disponíveis em versão adulto e criança, que contam com bordados das personagens do universo Rua Sésamo.

Descubra toda a coleção em revendedores Vans selecionados e online.