Luís Carvalho x Kaporal

Luís Carvalho foi desafiado pela Kaporal a criar uma coleção de roupa onde fossem utilizados apenas restos de tecido e onde a ganga tem um papel central.

"Reparámos no trabalho do Luís há 3 anos no prestigiado prémio OpenMyMed organizado pelo 'Fonds de Dotation Mode Méditerranée' em Marselha. A sua experiência no denim e a sua precisão na alfaitaria seduziu-nos por completo", referiu Guillaume Ruby, director de marketing e comunicação da marca espanhola, em comunicado sobre esta colaboração que tem como mote o tema 'Desconstrução-reconstrução'.

Para este efeito, todos os materiais foram recolhidos pelo designer português tanto nos armazéns como nas lojas da marca, que desde 2014 tem um programa que se dedica à reciclagem de jeans antigos. "Como já tinha trabalhado com ganga, foi um bom desafio para mim fazer esta recolha reciclada com o meu próprio ADN", afirmou Luís Carvalho sobre esta colaboração de moda confeccionada de forma artesanal.

Com o azul como cor de destaque, a coleção cápsula é composta por 11 peças com linhas retas e oversize que podem ser usadas tanto por homem como mulher.

Para mais informações, clique aqui.

PUMA x Dapper Dan

Se conhece o trabalho de Dapper Dan então já sabe que esta não é uma coleção ideal para quem não gosta de dar nas vistas na hora de vestir. Ousadia, irreverência e requinte são alguns dos termos que descrevem esta que é a nova colaboração da PUMA com o desginer nova-iorquino.

Esta coleção é composta por cinco artigos desportivos onde se destacam os logotipos, os monogramas e os brilhantes: um fato de treino com logotipo PUMA x Dap, um casaco estilo puffer reversível com logo em brilhantes, duas t-shirts e os ténis Clyde. Os preços variam entre os 65 e 280 euros.

Esta coleção cápsula de edição limitada já está à venda nas lojas PUMA e distribuidores selecionados.

Diadora X Madame

A mãe natureza foi o ponto de partida para a criação da coleção que junta a marca desportiva Diadora e a rapper italiana Madame.

Um casaco sherpa polar com capuz (PVP: 250€) e um bucket hat (PVP: 50€) foram as peças escolhidas para compôr esta colaboração onde sobressaem os motivos em diversos tons de verde que nos remetem para diferentes paisagens naturais.

Sendo este um lançamento sustentável, nesta linha foi utlizado poliéster reciclado na confeção de todas as peças que têm o selo 'Made in Italy'.

A coleção está disponível no site oficial da marca.

Fred Perry X Gate194

A Gate194, uma concept-store multimarca com sede em Berlim, aliou-se à Fred Perry para a criação de uma linha de vestuário de edição limitada.

Esta foi desafiada a incorporar a sua estética e estilo - que se destaca pelas anotações de design e rabiscos - em duas peças da marca: a Twin Tipped Fred Perry Shirt (PVP: 150€) e a Hooded Sweatshirt (PVP: 350€).

Os tons neutros - como é o caso do preto e do branco - foram a cor escolhida para esta colaboração de moda unissexo.

Pode descobrir toda a coleção de edição limitada, que está à venda em em exclusivo online, aqui.

Call me Gorgeous

"Todos têm o direito de se sentirem gorgeous, todos os dias." Este é o lema da marca portuguesa de acessórios Call me Gorgeous que se destaca pelas suas peças arrojadas adornadas com cristais swarovski e que agora lança agora uma nova coleção, a Beginning.

"Esta coleção é uma celebração do começo. E é também do contra, porque começa pelo fim: o acessório é a última peça a ser escolhida, o último objeto a tocar a pele antes de sairmos de casa — é, por definição, o que é secundário, não essencial", refere a marca em comunicado sobre este lançamento composto por seis peças onde não faltam brincos, anéis e colares.

Totalmente feita à mão, esta marca chegou ao mercado em 2021 pela mão do modelo português Luís Borges com o intuito de celebrar a diversidade e a individualidade de todos aqueles que não prescindem o uso de acessórios no seu dia a dia.

Descubra toda a coleção no site oficial.