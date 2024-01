Segunda-feira

Consciente dos benefícios da vitamina C para a sua pele, a Avon acaba de alagar a sua linha de cuidados com o lançamento de um novo produto desenvolvido para a zona dos olhos.

Chama-se Radiance & Dark Circle Correcte é um creme de olhos que, graças aos seus ingredientes, que tem tudo para se tornar num dos seus grandes aliados contra as olheiras.

Tal como refere a marca em comunicado, este lançamento foi "enriquecido com Complexo C., antioxidantes e tecnologia corretiva de olheiras", o que vai ajudar a trazer mais luminosidade e a atenuar os circulos negros em torno dos olhos.

O Radiance & Dark Circle Correct (22€/15ml) pode ser adquirido online ou através de uma revendedora AVON.

Terça-feira

A pensar em todas as clientes que gostam de realçar o seu olhar em todos os momentos do dia a dia, a Andreia Profissional apostou no lançamento de uma linha de pestanas falsas 100% vegan.

Esta novidade é composta por dois modelos de fibra sintética que, apesar de oferecem diferentes tipos de volume e comprimento, destacam-se por não pesarem nem causarem desconforto independentemente da sua utilização.

As Solo Lashes são pestanas individuais ideais para todas as mulheres que pretendem dar um extra ao seu olhar mas sem perder o efeito natural e discreto. Já as Wish Lashes, por terem uma banda invisível, conseguem proporcionar um resultado mais dramático sendo possível escolher entre oito estilos diferentes.

A gama incluiu ainda dois tipos de cola vegan que oferecem uma aplicação rápida e fácil. A Lash Glue Liner 2 in 1 é uma cola preta com efeito eyeliner enquanto a Lash Glue Brush On Invisible é incolor e praticamente impercetível.

A gama já está disponível online e em todos os revendedores da marca distribuídos pelo território nacional e internacional.

Quarta-feira

Preocupada em cuidar do planeta em que vivemos, a Cantabria Labs acaba de anunciar lançamento do seu gel de limpeza Labs Biretix numa versão mais amiga do ambiente.

Todos aqueles que sofrem de acne e, habitualmente, usam este gel de limpeza facial na sua rotina de beleza podem agora optar por uma embalagem em formato refill.

Para além de permitir uma redução do plástico, esta novidade incentiva o reaproveitamento de embalagens antigas junto do consumidor e oferece um preço mais económico.

“Pensado para uma utilização diária, este gel de limpeza suave limpa em profundidade a pele oleosa e com tendência acneica, preparando-a para os tratamentos anti-acne”, refere a marca sobre este produto.

O formato refill do Cleanser Cantabria Labs Biretix já está à venda por 19,80€.

Quinta-feira

Chama-se Telescopic Lift e é o novo lançamento da L'Oréal Paris a chegar ao mercado. Oferecer mais volume, mais comprimento e um efeito lifting é a promessa desta nova máscara de pestanas.

Um dos destaques deste lançamento de beleza vai para a escova de dupla ação e o efeito proporcionado pelas cerdas deste novo aplicador.

“Esta nova tecnologia capta e alonga todos os tipos de pestanas, do mais curto ao mais longo, fornecendo até +5mm de comprimento”, explica a marca em comunicado sobre esta novidade de alta duração.

É ainda de realçar a fórmula desta máscara de pestanas que, ao ser enriquecida com ceramidas, vai conferir um maior fortalecimento e nutrição às pestanas.

A máscara Telescopic Lift (PVPR*: 13,99€) já está à venda online assim como em super e hipermercados.

Sexta-feira

A Dior acaba de lançar um novo produto direccionado para todos aqueles que pretendem transformar o aspeto da sua pele e, de alguma forma, atrasar os sinais do tempo.

O Capture Totale Hyalushot é apresentado como um tratamento intensivo equivalente a três injeções de ácido hialurónico que vai ajudar a reduzir diferentes tipos de rugas e linhas finas de expressão.

Patenteado pela marca, este é composto por um complexo exclusivo que tem por base a combinação de dois ácidos hialurónicos e extrato de Longoza multi-fermentado. “Cultivada no jardim da Dior em Madagáscar e conhecia por possuir propriedades regeneradoras, a longoza é a planta emblemática do Capture Totale”, explica a marca em comunicado.

A Dior inspirou-se na medicina estética para a criação deste packaging em tubo que, graças à sua ponta ultrafina, permite uma aplicação mais precisa.

O Capture Totale Hyalushot (80€) já está à venda em Dior.com e pontos de venda oficiais.

Sábado

Se sente a pele do seu corpo áspera, rugosa e a necessitar de um boost de hidratação, a Bioderma tem um produto que poderá ajudá-la.

O Atoderm 2-em-1 é um produto em óleo que oferece um efeito de dupla ação que vai atuar tanto ao nível da nutrição da pele como da suavidade.

O segredo deste cuidado diário reside nos seus ingredientes e na combinação de lípidos biomiméticos que vão ter um papel importante na hidratação da pele e ajudar ainda nas estrias.

Com um acabamento seco, este pode ser aplicado nas zonas mais agredidas duas vezes por dia e é indicado para todos os membros da família.

O Atoderm Óleo 2-em-1 (PVP: 29,90€) já está á venda em farmácias.

Domingo

A Maybelline acaba de lançar uma novidade que promete conquistar as mulheres que apesar de serem adeptas de um look natural no dia a dia não dispensam uma pele com aspeto radiante.

O SuperStay Skin Tint apresenta-se como uma base ligeira que, para além de uniformizar e conferir um toque de luminosidade ao rosto, está cheia de ingredientes que vão cuidar da pele ao longo do dia.

O ingrediente estrela deste lançamento é a vitamina C cujos derivados estão presentes nesta formulação que também é vegan e oferece uma textura leve.

À prova de água e efeito de longa duração, este oferece uma cobertura que pode ser construível e ajustada consoante o efeito desejado.

O SuperStay Skin Tint (PVPR*: 14,99€) já está à venda em hiper e supermercados.