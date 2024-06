Sofisticada, luxuosa, teatral, a coleção foi apresentada nos corredores que circundam a sala de concertos, vestidos de veludo vermelho para a ocasião.

Uma capa medieval, um vestido noturno com mangas cavadas que se franzem nos punhos, um fato de toureiro com babete branco e um smoking de veludo marcaram presença neste desfile que não esqueceu os clássicos tweeds da casa, disponíveis em vermelho bordeaux e preto luminoso.

O toque “Lagerfeldiano” foi o vinil, neste desfile em que as modelos usaram um grande laço nos cabelos.

Não houve saudações no final ou notas de desfile. A coleção foi feita por 150 artesãos de moda instalados nas oficinas da Cambon Street, informou a Chanel em comunicado.

A crise começou a fermentar há meses: as caretas céticas na primeira fila de cada desfile de Virginie Viard tornaram-se recorrentes.

O conflito explodiu no dia 2 de maio, após o desfile Cruise da Chanel em Marselha, criticado devido à sua fofura e certa falta de audácia.

O anúncio da saída, a meio da noite, foi feito fora dos códigos da casa fundada por Gabrielle Chanel em 1910.

Diante da violência das críticas à diretora artística, cuja saída foi recebida com alívio no microcosmo da moda, o criador Lutz Huelle denunciou “pura crueldade”.

“Não consigo imaginar Karl a trabalhar com alguém durante todos esses anos sem que essa pessoa fosse capaz de fazer um excelente trabalho”, disse à AFP.

Durante estes cinco anos, as vendas da casa, maioritariamente propriedade da família Wertheimer, atingiram níveis recorde, quase 20 mil milhões de dólares em 2023, um “ano novo excecional” segundo a marca.

Desde que Viard assumiu, as vendas aumentaram 23% no setor do pronto-a-vestir.

No entanto, substituir a personalidade extravagante do “Kaiser” Lagerfeld provou-se difícil para uma designer discreta, cuja posição era provisória.