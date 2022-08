A Vans, que é conhecida pelas suas coleções fora da caixa e surpreendentes, volta a dar que falar com a sua nova coleção: Vans x Stranger Things 4.

Esta parceria desenvolvida em volta da série de sucesso da Netflix conta com diversos modelos de calçado, vestuário e acessórios que prometem conquistar toda a família.

Na secção de calçado, a marca apostou em três modelos diferetes: a reedição dos Sk8-Hi, com a parte superior em camurça, estampados Vine e um design refletor, os Hellfire Club Old Skool, com uma parte superior em lona estampada preta e vermelha, adornada com caveiras, machados e armas de arremesso, e os Vans Authentic axadrezados, que se destacam pela sua decoração com pizzas e desenhos animados.

O casaco Hellfire Club em ganga preta é uma das peças statement e que facilmente poderá ser conjugado com outro dos itens da coleção: um conjunto de camisa e calções em padrão integral inspirado nos anos 1980 e duas t-shirts gráficas. Em termos de acessórios poderá encontrar ainda um boné e meias.

Esta parceria especial, que será lançada exclusivamente para membros da família Vans a 23 de agosto, chega aos revendedores autorizados da marca e à loja online a 26 de agosto.