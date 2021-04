A Saks Fifth Avenue compromete-se a interromper a venda de produtos feitos com pele de animal através de uma abordagem em fases até o final do ano fiscal de 2022. Isto inclui produtos de marca própria e de parceiros à venda quer online quer em lojas.

Tracy Margolies, Diretora de Merchandising da Saks, disse: "Em toda a experiência da Saks Fifth Avenue avaliamos uma série de fatores ao tomar decisões sobre a nossa variedade de oferta, incluindo preferências do cliente e mudanças sociais. Reconhecemos que as tendências evoluem constantemente e que a venda de pelo continua a ser uma questão social significativa. Como tal, eliminá-lo da nossa oferta é o passo certo a tomar neste momento".

Com esta decisão, a Saks Fifth Avenue vai eliminar a venda de produtos feitos de animais criados para uso das suas peles ou feitos com peles de animais selvagens. Produtos de tosquia, como pele de cabra, couro de gado, penugem, penas, couro e peles artificiais continuarão a ser vendidos online e nas lojas.

A Saks Fifth Avenue planeia fechar todos os seus salões de peles até o final do ano fiscal de 2021. A loja de luxo também trabalhará em estreita colaboração com os parceiros e fornecedores para eliminar gradualmente a venda de produtos de pele online e lojas até o final do ano fiscal de 2022.

Pode ler aqui comunicado na íntegra da Saks.