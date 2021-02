Com novidades exclusivas e ideias de como vestir estilo e conforto, mesmo estando em casa, os fãs da JD Sports elegeram algumas peças-chave no ano passado.

Se durante dois anos consecutivos, o modelo de ténis mais escolhido foi o clássico “Old Skool” da Vans, em 2020, a adidas assumiu a liderança do pódio com o modelo originals Continental 80 a ser o mais vendido na JD, em Portugal.

Entre os ténis mais escolhidos, a Nike esteve também em destaque, com o modelo “Air Force 1 Low” a ganhar cada vez mais fãs a nível nacional.

Os ténis continuam a ser uma peça-chave nos looks dos amantes da moda urbana e, mesmo em casa, podem fazer toda a diferença. Em 2020, o modelo Continental 80 da adidas originals destronou os antigos eleitos “Vans Old Skool”, mas o clássico da marca continua a ser o preferido pelo público feminino.

Estávamos em 2019, quando a adidas decidiu fazer renascer um dos seus modelos mais icónicos, os Continental 80, lançados, pela primeira vez, em 1986. O modelo Continental 80 foi concebido com uma parte superior em couro sintético, o que lhe dá uma maior resistência e o torna num daqueles modelos que conseguimos usar durante anos a fio.

São uns ténis com um design simples, elegante e retro, muito fáceis de combinar com qualquer tipo de peça de roupa e com qualquer estilo, tornando-se fácil perceber porque foram os preferidos no ano passado.

O icónico modelo da adidas foi o eleito no Top 3 do público masculino, enquanto os “Air Force 1 Low” da Nike se mantêm no Top 3 das preferências de homens e mulheres e, respetivamente em segundo e terceiro lugares, desde 2019.

O artigo continua a ser um dos mais vendidos na JD pelo seu estilo monocromático branco, em pele premium com as perfurações de assinatura e a marca “Air”, instantaneamente identificadas em qualquer lado.

Já os Vans “Old Skool” dispensam apresentações não só entre os amantes de skate como do público em geral. Este modelo foi “destronado” em 2020, mas continua a fazer parte do Top 3 das preferências e a ser o nº 1 entre as mulheres pelo seu estilo versátil e inconfundível.

Um modelo reconhecido instantaneamente pela sua risca lateral que todos querem usar, entre gerações e estilos diferentes, rematado pela icónica etiqueta “Off the Wall”.

Entre o público feminino, 2020 trouxe outra novidade ao Top 3. O modelo All Star High da Converse foi um dos mais escolhidos, ocupando o segundo lugar das preferências das mulheres.

Na categoria Júnior, o modelo mais escolhido continua a ser da Nike (Air Force 1 Low), logo seguido pelos adidas Continental 80 e, em terceiro, pelos versáteis Stan Smith da adidas.