Para celebrar o seu 40º aniversario, a já histórica boutique lisboeta André Opticas, escolheu conceber a produção de uma nova série limitada com uma das mais importantes marcas de óculos do mundo, a DITA EYEWEAR, referência no mercado mundial.

Com óculos high end, produzidos no Japão, usando os melhores e mais nobres materiais, e que conta com milhões de seguidores, a DITA é a escolha de eleição de inúmeras personalidades do mundo da música, cinema e artes.

A boutique portuguesa em conjunto com a DITA, re-editou o modelo FLIGHT 006, que se tornou um dos maiores bestsellers de sempre ao serem usados por Tom Holland no filme Spider Man, Far From Home e por Robert Downey Jr no papel de Iron Man no filme Avengers Infiniy War, os célebres Edith.

Modelo FLIGHT 006 créditos: André Opticas

Os Flight 006 da André Opticas são, no entanto, ainda mais especiais que os Flight 006 da DITA dos quais foram produzidos alguns milhares, poucos para o mercado mundial. Os FLIGHT 006 da André Opticas foram executados numa edição especial, 40 unidades, disponíveis apenas nas boutiques André Opticas.

Um formato unissexo, construído em Titânio Japonês, oculares em acetato de algodão e hastes de titânio com os terminais impressos com o clássico padrão diamante. Uma peça que ficará para a história, um verdadeiro modelo de colecionador.