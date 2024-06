A marca brasileira de produtos capilares encontra-se na cidade do rock e conta com convidados especiais. Camila Canuto (@camilacanutoc – 101 mil seguidores), embaixadora da Novex Portugal, e os embaixadores da Embelleze Brasil, Evelyn Regly (@evelynregly – 7,1 milhões de seguidores) Felipe Theodoro (@theodoro- 4,5 milhões de seguidores) e Keira Ryff (@keirariff- 1,3 milhões de seguidores).

A Novex atua no mercado português desde 2010, com mais de 600 pontos de vendas, e traz para o Rock in Rio toda a “brasilidade” da marca, numa experiência carioca com um stand de dois andares, com imagens do Pão de Açúcar, cenografia do calçadão de Copacabana. As ativações também contam com painel instagramável, câmara 360o e distribuição de brindes.

A Embelleze está presente em 70 países nos cinco continentes, e a edição deste ano da revista americana WWD Beauty INC, em que é divulgada a lista das 100 maiores empresas da área, a Embelleze volta a constar, desta vez numa honrosa posição 66a, entre empresas de beleza de todo o mundo.

Com esta operação no Rock In Rio, a empresa dá início a uma nova fase em Portugal e na Europa, com o rebranding da sua marca que é hoje a marca brasileira de tratamento mais bem consolidada no mercado português e que está presente em mais 15 países europeus.

A Novex lidera a linha de tratamento de cabelos no Brasil com mais de 25 ‘famílias’ diferentes (na Europa são 16) e está no mercado há cerca de 30 anos. A diversidade dos seus produtos, produzidos com ingredientes naturais e sustentáveis, oferece soluções para a beleza de consumidores de todas as etnias, com diferentes estilos de vida e diferentes necessidades de beleza: há produtos para cabelos lisos, ondulados, encaracolados e crespos.

O produto-estrela é a linha de Queratina Brasileira, principalmente a Recarga de Queratina, que se tornou um dos preferidos da marca, ao lado do Novex Blindagem (um leave-in com proteção térmica), este com pouquíssima concorrência no mercado.

Para Jomar Beltrame, presidente da empresa, "estamos muito felizes com o desempenho da marca Novex no Brasil e na Europa e escolhemos um festival expressivo como o Rock in Rio para ser um dos marcos do reposicionamento de Novex, linha de tratamento com mais de 30 anos de mercado. Estamos muito orgulhosos com o resultado global de todas as ações e contando os dias para ver as novas embalagens de Novex chegando em todas as casas".