Conhecida pelo seu estilo arrojado e irreverente, na passada terça-feira Rihanna marcou presença no desfile da Louis Vuitton e destacou-se pela sua escolha de acessórios. Em causa está o facto de a cantora, natural dos Barbados, ter decidido usar um relógio de diamantes de uma forma inesperada: à volta do pescoço como se fosse um chocker.

Para aquele que foi o primeiro desfile de Pharrell William para a maison francesa, a artista e empresária decidiu apostou em algo especial: o relógio Brilliant Flying Tourbillon da marca de joias e relógios de luxo Jacob & Co.

Com uma caixa de 47mm, esta peça em ouro branco destaca-se pelo seu brilho, contendo 338 diamantes baguette encrustados no mostrador e 338 brilliante cut no mecanismo do relógio. Já a bracelete foi feita por medida em pele preta com padrão de crocodilo.

De acordo com o comunicado enviado pela marca suíca, esta peça intemporal foi escolhida por Rihanna em conjunto com Jacob Arabo, fundador e diretor criativo da marca com quem mantém uma relação há diversos anos. "É sempre um prazer trabalhar com outra mente criativa. Quando a Rihanna nos apresentou a sua visão para um relógio choker, reconhecemos uma oportunidade para reimaginar um dos nossos modelos mais populares e criar algo diferente em conjunto", pode ler-se na sua conta oficial de Instagram.

O Brilliant Flying Tourbillon está avaliado em 613 mil euros (670 mil dólares) e destaca-se pela sua exclusividade uma vez que só existem 18 unidades deste modelo.