A coleção The OG Capsule é uma das grandes novidades desta temporada que junta, nada mais nada menos, do que a Skechers e a lenda do rap Snoop Dogg. A marca norte-americana e o rapper de 51 anos uniram-se para a criação de uma linha de calçado desportivo muito especial uma vez que foi inspirada na vida e carreira do intérprete de "Gin and Juice".

"À verdadeira maneira do Top Dogg, o magnata do entretenimento percorreu o showroom da Skechers e selecionou os modelos que melhor se adequavam ao seu gosto, "Snoopificando-as" com materiais, cores e estampados únicos que espelham o seu estilo em constante evolução para criar uma variedade de ténis verdadeiramente concebidos para se adequarem a todos os estilos de vida", explica a marca sobre esta parceria.

O resultado são nove modelos de ténis que chegarão ao mercado em três lançamentos distintos ao longo do ano e que conseguem aliar conforto, estilo e estética do artista. A primeira coleção cápsula, intitulada Skechers x Snoop Dogg: The OG Capsule, é composta por quatro modelos.

Os Skechers Stamina - Snoop 91 (110€) destacam-se pelo seu estilo retro e detalhes únicos em camurça e malha. Estão disponiveís em três cores "escolhidas a dedo por Snoop para refletir esta época especial da sua vida", explica a marca. Já os Skechers Hands Free Slip-Ins® - Snoop One Double G - slip-on (135€) têm um estampado paisley em pele, com uma impressão de bandana na parte superior e contam com a inicial do nome do cantor na sola.

Para a correria do dia a dia os Skechers Hands Free Slip-Ins® - Snoop One OG (135€) são uma boa aposta pois, graças à sua elasticidade e tecnologia Heel Pillow™, podem ser calçados e descalçados com muita facilidade sem ter que utilizar as mãos.

Os Skechers Go Run Swirl Tech – Dizzie (135€) são um modelo de performance com atacadores perfeito para quem não dispensa a prática desportiva e que não vai passar despercebido graças às suas tonalidades arrojadas, o azul e o laranja.

Veja toda a coleção aqui.