Protetor solar

Proteger a pele dos raios solares é importante em qualquer altura do ano, mas ainda mais durante a época balnear. Se precisa de renovar o seu protetor solar, a SEPHORA sugere o MIMITIKA Sunscreen Body Spray proteção 50 (PVP 10,90€). Para além de proteger contra os raios UVA e UVB, graças a um ingrediente ativo natural, extraído de uma alga marinha que estimula a produção de melanina, o processo natural de pigmentação é acelerado, resultando num bronzeado mais rápido, brilhante e duradouro. É resistente à água e não deixa a pele gordurosa ou manchada.

Creme hidratante

O Brazilian Bum Bum Cream da Sol de Janeiro (150ml PVP 31,90€ | 75ml PVP 19,90€) é uma boa opção para hiratar a pele durante o verão. Este creme tem um ingrediente secreto: o guaraná – uma planta nativa da Amazónia – cujo fruto tem uma das mais potentes formas de cafeína, conhecida pelas suas propriedades refirmantes. Com uma textura leve e sedosa, é rapidamente absorvido pela pele sem a deixar oleosa ou viscosa.

Bronzeador

Se quer reduzir o tempo de exposição solar mas não quer abdicar de um bronze invejável, um bronzeador pode auxiliá-la nessa tarefa. Com cheiro aquela que é uma das típicas frutas de verão - a melancia -, o Watermelon Tanning Oil da BALI BODY (100ml PVP 23.90€) é uma das soluções possíveis. O óleo de semente de melancia presente na sua composição vai potenciar a hidratação ao mesmo tempo que bronzeia a pele. O resultado? Um tom natural.

Autobronzeador

É possível obter um bronze radiante, autêntico e à prova de manchas com o auxílio das gotas autobronzeadas da Isle of Paradise (30ml PVP 24.95€). Com este produto, que contém ingredientes ativos de correção de cor que incorporam ingredientes à base de plantas, é possível construir o tom de bronzeado pretendido: pêssego (ligeiro), verde (médio) e violeta (intenso). As gotas - que tanto podem ser aplicadas no rosto como no corpo - devem ser previamente misturadas com um sérum, hidratante ou base e depois aplicadas na pele.

Máscara e óleo para o cabelo

Para hidratar, proteger e fortalecer o cabelo a SEPHORA sugere a dois produtos da marca GISOU: a Honey Infused Hair Mask (com um forte poder de hidratação e que pode ser utilizada em cabelo molhado, seco ou húmida) e o Honey Infused Hair (um óleo multiusos, ideal para qualquer tipo de cabelo e capaz de controlar o frizz). Ambos destacam-se por ter na sua composição aquele que é considerado o ingrediente assinatura da marca: o mel Mirsalehi. Para além de ser um hidratante natural, é rico em minerais, vitaminas, aminoácidos e antioxidantes que fortalece e nutre profundamente o cabelo melhorando ainda o seu brilho e elasticidade.