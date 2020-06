A Havaianas muda tudo o que sempre pensou sobre sandálias, ao voltar à sua origem para lançar o seu primeiro modelo criado para as ruas: o Tradi Zori. Os amantes da marca, acostumados aos tradicionais chinelos de borracha de forma arredondada, ficarão surpreendido com a nova proposta.

Em 1962, inspirada na sandália japonesa conhecida como Zori, cujas solas são feitas de palha de arroz, a Havaianas inventou as sandálias mais vendidas do mundo, conhecidas como "As Tradicionais".

Para se adaptar ao clima quente do Brasil, principalmente por causa das praias, foi necessário fazer alterações no material da sola e substituí-lo por borracha, um material resistente, feito para durar.

Agora, quase 60 anos depois, a Havaianas lança um novo modelo, o Tradi Zori. Inspirado nas Tradicionais e nas sandálias japonesas Zori, a marca vai além da praia com a primeira sandália criada para o estilo urbano, desenvolvida com base quadrada, material de borracha, tira de tecido e um design totalmente novo.

Para comemorar este novo momento, a marca convidou o ícone da moda japonesa mastermind JAPAN para uma colaboração inédita. A colaboração combinará a alma do estilo urbano da mastermind JAPAN e o seu original e conhecido símbolo de caveiras, com as formas das sandálias Havaianas, e apresentará dois modelos diferentes: Top, com a sola tradicional das Havaianas, e a novidade que promete quebrar paradigmas, conectando o passado e o futuro, as Tradi Zori.

Com isso, a marca entra no universo do street style e torna a sua gama de produtos ainda mais variada, conquistando clientes com diferentes preferências e estilos.

O lançamento global está agendado para 3 de junho no Japão e estará disponível a partir de 17 de junho em Portugal na loja própria do Chiado, no e-commerce da Havaianas e nas lojas BAE no Porto e em Guimarães.