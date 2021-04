Maria Cerqueira Gomes roubou todas as atenções com a escolha do look para o 'Somos Família', o programa da TVI emitido na tarde deste domingo de Páscoa.

Trata-se de um vestido midi, cor de rosa, com mangas abalonadas e uma abertura nas costas.

A peça, que valeu à apresentadora uma chuva de elogios, é da marca Nina Caviar e está disponível online pelo valor de 340 euros.

Veja abaixo como o rosto da TVI ficou deslumbrante.

