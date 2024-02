A Puma volta a estar nas bocas do mundo com um lançamento que, certamente, não irá deixar indiferente os fãs de calçado desportivo.

Estamos a falar dos ténis Mostro - cujo nome traduzido do italiano quer dizer Monstro - e que vão ser apresentados, em exclusivo, no dia 8 de fevereiro durante um evento que, todos anos, atrai pessoas vindas dos quatro cantos do mundo: a Semana da Moda de Nova Iorque.

Este modelo icónico, que irá integrar as propostas outono/inverno 2024/25 da Puma, chegou ao mercado pela primeira vez em 1999 e, passados 25 anos, salta diretamente dos arquivos para os pés dos fãs da marca. Mas o que é que o torna tão especial? A sua sola pontiaguda e o fecho de velcro.

"Com a nossa presença neste evento vamos celebrar o regresso de um dos nossos ícones 'discretos' mas não convencionais. Também iremos aproveitar este momento para revelar alguns conceitos de design dos Mostro que apontam claramente para o futuro e irão construir o arquivo dos ténis de amanhã", disse Heiko Desens, Creative Director da PUMA, em comunicado.

O Park Avenue Armory de Nova Iorque foi o local escolhido para este espetáculo-desfile que vai juntar luz, música e projeção e irá realizar-se pelas 20h00.