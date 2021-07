A partir de agora, fazer compras na Zara do Centro Vasco da Gama, em Lisboa, e NorteShopping, em Matosinhos, tornou-se ainda mais fácil e rápido.

Há uma nova ferramenta na aplicação da marca do grupo Inditex que permite reservar online provadores destas duas lojas para experimentar as peças da fast fashion (Click & Try).

Chama-se “Store Mode” e, além deste serviço, permite localizar artigos na loja (Click & Find), desde roupa a acessórios. Também é possível realizar um pedido na aplicação da fast fashion e recolhê-lo em 30 minutos, sendo que em época de saldos o tempo de recolha é de 120 minutos (Click & Go).

Em Portugal, até ao momento, esta ferramenta está apenas disponível nos dois centros comerciais geridos pela Sonae Sierra: Centro Vasco da Gama e NorteShopping.