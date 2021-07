Epitô Atelier é o novo espaço de vestidos de noiva que acaba de nascer em Lisboa e que usa a simplicidade como principal inspiração para as suas criações, porque é aí que acredita encontrar-se a fonte da elegância.

Além das coleções, o atelier dedica-se também à confeção de vestidos por medida, ajustados ao gosto e ao corpo da noiva porque cada uma é diferente e procura algo que só ela sonha.

Inspire-se nestes vestidos de noiva para o grande Dia:

Rita e a Rebeca, amigas há mais de 8 anos, juntaram-se para fundar a Epitô Atelier. A Rebeca, casada de fresco, comunicadora nata, e com muita energia para dar, tinha vontade de criar uma nova experiência no mundo dos vestidos de noiva. A Rita, apaixonada por moda, com uma sólida experiência adquirida na Burberry em Londres, e de regresso a Portugal, procurava um desafio num novo projeto.

Foi o timing perfeito, a amizade e o gosto de ambas pelo empreendedorismo, pela moda, a vontade de inspirar e de partilhar boa energia, num momento tão especial para as mulheres, que impulsionou o lançamento da marca.

Epitô vem do francês Epitome - que significa o “auge”, mas também o “resumo”, uma vez que a marca pretende lançar cápsulas únicas compostas por um reduzido número de peças singulares com especial foco no essencial.

Os vestidos são produzidos pelas mãos da sua costureira que conta com vários anos de experiência na confeção de vestidos de noiva.

Assim nasceu a Epitô Atelier, num ano muito desafiante, com um propósito claro de inspirar e concretizar o sonho de criar um espaço de confiança, onde as noivas se sintam ainda mais especiais e únicas.