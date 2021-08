A Primark lança uma nova colecção, sob a marca Primark Cares, incorporando EarthColors da Archroma.

A linha usa resíduos gerados pela indústria alimentícia e vegetal para criar uma seleção de lindos corantes de tecido em tons terra, neutros, mas também naturais.

A nova coleção de 22 peças abrangerá moda masculina, feminina, infantil, roupa de dormir e artigos para a casa e será feita com algodão sustentável da Primark ou algodão orgânico.

A coleção EarthColors da Archroma é a mais recente linha de produtos sob a marca Primark Cares, na sequência de novos lançamentos importantes no mês passado, incluindo os jeans Cradle to Cradle Certified de produção mais sustentável da Primark, uma coleção de roupas de lazer de algodão reciclado em parceria com a Recover, e os skinny jeans feitos de garrafas de plástico que foram coletadas em terras dentro de 50 km da costa, com REPREVE Our Ocean.

A coleção EarthColors da Archroma da Primark apresenta três paletas de cores diferentes:

Diresul Earth-Sand: fabricado com 90% de laranja amarga da indústria de ervas;

Diresul Earth-Clay: fabricado com 90% de beterraba da indústria alimentar;

Diresul Earth-Forest: fabricado com 90% de saw palmetto, um tipo de árvore da indústria de ervas.

Desde camisolas a pijamas, shorts e lençóis, a gama começa com preços a partir de € 5.

A coleção EarthColors by Archroma está disponível em lojas selecionadas globalmente e pode ser encontrado nas novas seções de bem-estar.