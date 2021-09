A Primark deu a conhecer o lançamento de uma ampla estratégia de sustentabilidade, concebida para reduzir o desperdício no setor da moda, diminuir para metade as emissões de carbono na sua cadeia de valor e melhorar as condições de vida das pessoas que produzem os seus produtos.

Com esta nova estratégia a 10 anos, designada Primark Cares, o retalhista internacional de moda compromete-se a mudar a forma como são produzidas as roupas sem que isso altere os seus preços acessíveis, permitindo que todos possam fazer opções de compra mais sustentáveis.

Os novos compromissos assumidos pela Primark irão fazer com que toda a roupa da empresa seja produzida a partir de materiais reciclados ou de origem mais sustentável até 2030 o que atualmente já acontece em 25% de todas as vendas. Como primeiro passo todas as T-shirts básicas de homem, mulher e criança vão passar a ser feitas com algodão de origem sustentável, dentro de um ano.

Primark Cares créditos: Jason Moore

A Primark irá fazer mudanças no processo de design para garantir que as roupas possam ser recicladas quando deixarem de ser usadas de modo a reduzir o desperdício têxtil. A empresa está ainda empenhada em reforçar a durabilidade das suas roupas para que possam ser apreciadas e usadas durante mais tempo e está a trabalhar para definir novas diretrizes do setor no que se refere à durabilidade, em conjunto com a WRAP, uma organização sem fins lucrativos do Reino Unido empenhada em acelerar a transição da indústria da moda para a circularidade.

Paul Marchant, CEO da Primark, diz a propósito do lançamento da nova estratégia global que “este é um capítulo novo e empolgante na história da Primark. A nossa ambição é oferecer aos clientes os preços acessíveis pelos quais eles nos conhecem e adoram, mas com produtos feitos de uma forma que seja mais favorável para o planeta e para as pessoas que os produzem(...)".

"Uma em cada quatro peças de roupa que agora vendemos pertence à nossa gama de produtos Primark Cares, produzidos com materiais reciclados ou de origem mais sustentável. Os nossos novos compromissos marcam uma aceleração significativa no ritmo e na escala da mudança, obrigando-nos a pensar de forma diferente sobre a forma como fazemos negócio. Desde a forma como as nossas roupas são concebidas e produzidas, até ao modo como as vendemos nas lojas (...)”, conclui.

Nelson Ribeiro, Head of Sales da Primark Portugal, considera que “as mudanças trazidas por estes novos compromissos vão ser muito bem recebidas pelos nossos clientes em Portugal. As pessoas querem sentir que fazem escolhas acertadas, sustentáveis e com durabilidade, e que isso lhes está acessível! Uma escolha sustentável não tem de ser cara e é fantástico podermos fazer parte de um processo de mudança para melhor.”