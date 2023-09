Os tons neutros são a grande escolha de Maria Grazia Chiuri para a temporada primavera/verão 2024. A diretora criativa elegeu o preto e o branco como as cores centrais da sua nova coleção marcado pelas transparências e propostas clássicas e elegantes que vão de encontro ao ADN da maison francesa.

Casacos de todos os comprimentos, saias até aos pés e vestidos longos foram algumas das peças mais vistas em cima da passerelle, com especial destaque para a camisa branca.

Conjugada sempre com preto, este básico que não pode faltar em qualquer armário foi uma das peças centrais e apareceu nas mais diferentes variações – com colarinho e numa versão sem manga – e conjugada com saias em tule, calças a direito ou saia-macaco.

A apresentação, realizada no Jardin des Tuileries, contou ainda com alguns salpicos de nude e dourado, incorporando ainda peças bordadas de inspiração romântica e algumas propostas com estampado.

O trench coat – em versão camel e print - também deu o ar de sua graça, juntamente com uma proposta de calçado que parece ser uma das grandes tendências deste outono/inverno: as sabrinas.

É de realçar que para o cenário do desfile da Dior, Maria Grazia Chiuri apostou numa instalação de vídeo do projeto "NOT HER" da artista Elena Bellantoni, que envolvia todo o interior do Jardin des Tuileries.

Clique na galeria e veja o desfile da Dior.