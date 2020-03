O Portugal Fashion prepara-se para mais uma edição e desta vez, ainda mais especial porque comemora os seus 25 anos. São 25 a fintar a passagem do tempo numa indústria, a moda, que vive precisamente da novidade. A capacidade do Portugal Fashion se reinventar e manter-se atual vai ser celebrada ao longo do ano, arrancando já nesta 46ª edição entre 12 e 14 de março na Alfândega do Porto. As celebrações estendem-se também aos 10 anos da plataforma Bloom, dedicada aos jovens designers de moda.

Aproveite para dar uma vista de olhos no calendário da 46ª edição:

QUINTA 12 março:

Alfândega do Porto

14H00 Maria Meira / UN-Flowers

15H00 Rita Sá

16H00 PFN Winners

17H00 0.9 Vírus / João Sousa

18H00 Carolina Sobral / ARIEV

20H00 Susana Betterncourt (Presentation)

21H00 David Catalán

22H00 Inês Torcato

23H00 Maria Gambina