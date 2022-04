Este produto pode ser usado em conjunto com o Sérum Affinant Visage, também da marca. Trata-se de um sérum-gel que altera as regras do jogo e combate o relaxamento do contorno do rosto e do duplo queixo. "Formulado para tratar a perda de tonicidade da metade inferior do seu rosto, sendo o complemento ideal para aplicar antes de Soin Cou, Décolleté et Poitrine", informa a Eisenberg Paris.

