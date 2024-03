No episódio desta quinta-feira, Jessica Athayde conversa com a médica ginecologista Lisa Ferreira Vicente, que explica a importância de falar de menopausa não apenas para as mulheres, mas também para os parceiros. A jornalista e autora do blog 'Cocó na Fralda', Sónia Morais Santos, partilha na primeira pessoa os sintomas que começou a sentir na perimenopausa, entre outros temas.

Composto por 14 episódios, o "Não Fica Bem Falar de..." é um espaço de conversa semanal onde a anfitriã, acompanhada por especialistas e figuras públicas, explora temas tabus e desafia estigmas associados ao bem-estar das mulheres durante fases especificas da sua vida.

De acordo com Marta Castro, Head of Brand and Marketing da Wells, em comunicado, "este projeto nasce da nossa ambição em normalizar a conversa em torno de assuntos que põem em causa o bem-estar da mulher e o facto de em apenas quatro dias sermos o podcast mais ouvido em Portugal mostra a pertinência e urgência de abrir esta conversa."

Esta iniciativa, que está alinhada com a nova campanha institucional da marca, “Não Fica Bem”, reforça o compromisso da Wells em ser um agente ativo na promoção do bem-estar das mulheres, promover o debate, a normalização e informação acerca das várias etapas de vida das mulheres. Recorde a apresentação da campanha aqui.

Wells abre 20ª loja beauty num dos locais mais centrais de Lisboa

Inaugurou esta quarta-feira, dia 27 de março, a 20ª loja da Wells com o conceito Beauty no Largo do Rato. O espaço renovado reúne num único local perfumaria, makeup e cosmética, além da oferta de saúde, bem-estar e ótica.

Além das marcas de dermocosmética e parafarmácia a que a Wells já nos habituou, estão agora disponíveis nesta loja grandes marcas de beleza como Clarins, Clinique, Lancôme, Carolina Herrera, Giorgio Armani e Yves Saint Laurent e dezenas de novas marcas. Para tornar a experiência ainda mais diferenciadora, esta loja tem ainda um Makeup Bar – um espaço especialmente dedicado ao aconselhamento personalizado e experimentação de produto, com as principais marcas de maquilhagem: Maybelline, L’Oréal Paris, NYX, Flormar, Essence e Catrice.

Este novo espaço no coração de Lisboa, conta uma oferta alargada de produtos de cosmética, higiene pessoal e bebé, com destaque para marcas já conhecidas por todos (e com preços muito acessíveis) como: Garnier, Nivea, Babaria, Evoluderm, Lola, Novex e muitas outras.

Mas as novidades continuam: o Mask Bar – área dedicada a máscaras de rosto e de corpo com uma variedade de 100 produtos – contempla, pela primeira vez, as máscaras Beauty List, exclusivas Wells bem como as marcas Face Facts, Holika Holika e Freeman. O WOW! Market traz uma seleção de artigos de maquilhagem, miniaturas travel size e acessórios de beleza, com preços até 3€.

Esta nova loja agrega assim num só local uma área de perfumaria, parafarmácia, ótica e serviços especializados, tais como consultas de optometria e audiologia. A nova loja da Wells é o espaço ideal para as compras com descontos exclusivos até -50% em centenas de marcas de perfumaria, beleza, saúde e ótica, só até dia 31 de março. Com horário de funcionamento de segunda a sábado das 8h30 às 20h00, e das 9h00 às 20h00 aos domingos e feriados, a loja do Largo do Rato é paragem obrigatória para quem procura as melhores marcas e um atendimento personalizado.