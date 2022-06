Focado na estampagem das peças, oferece um número ilimitado de possibilidades de posicionamento, tamanho e quantidade de estampas a escolher.

As peças base para as quais podes criar o teu próprio print são dois modelos de t-shirt (regular e oversize) e dois modelos de sweatshirts (com e sem capuz), sendo possível também eleger a cor da peça entre o negro, branco ou verde.

Agora, basta escolheres entre as opções de customização disponíveis, que se distribuem em vários pacotes de gráficos de diferentes estilos: Retro, varsity, 3D ou racing, para nomear apenas alguns.

Se preferes expressar-te com palavras, também poderás incluir a mensagem que melhor te representa, optando entre seis tipos de fonte distintos, que poderás colocar entre os gráficos da tua escolha.

As peças deste novo lançamento têm a etiqueta Join Life, que reconhece os artigos da Inditex que se destacam pela sustentabilidade de materiais e processos.

Para saber mais vai a www.bershka.com ou descarrega a app da Bershka.