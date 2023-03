Pedro Pedro é uma marca composta por um casal português que vive no Porto. As suas colecções baseiam-se numa estética urbana, minimalista e sem género, com pormenores artesanais inspirados nas tradições populares portuguesas com uma forma contemporânea.

O estúdio apresenta um produto sem género, acreditando que todos os artigos são para todos os consumidores que se identificam com a estética e a mensagem da marca.

Pedro Pedro também apoia parcerias com a comunidade local e artistas independentes, unindo várias formas de expressões artísticas, tais como escultura, fotografia, pintura, ilustração, design gráfico e música. Isto contribui para o desenvolvimento da própria marca e para o ideal de levar as coleções, a qualidade dos produtos e a comunidade a um nível superior.

Pedro e Ricardo pretendem ser um farol de sustentabilidade, na escolha dos materiais com os quais garantem a utilização de material morto para dar um novo ciclo ao material existente, e a utilização de fibras naturais e orgânicas com pouco impacto ambiental.

Também valorizam muito a economia circular, promovendo uma relação muito próxima com fornecedores, parceiros e consumidores, acreditando que este é o caminho a seguir para um futuro responsável.

Pedro Pedro nasceu em 1973 e completou um curso de Design de Moda na Academia de Moda do Porto, em 1997. O criador iniciou o seu percurso profissional em 1996 e, nesse mesmo ano, venceu o concurso"New Expo-Wear Designers". Começou a fazer ilustrações de moda e desenvolveu vários projetos dentro da indústria: uniformes, linhas de jeans e roupa para Homem.

Em 1998, o criador lançou a marca Pedro Pedro, apresentou coleções no Portugal Fashion e no Porto de Moda. Em 2003 conquistou o primeiro prémio na competição "I Mode You European Fashion Awards 03", realizada em Bruxelas. Um ano mais tarde, Pedro Pedro colaborou com Júlio Waterland no lançamento da marca Pedro Waterland,tendo mostrado o seu trabalho em 2006 e 2007 na Semana de Moda de Paris. Após várias referências de destaque em revistas como a Vogue, a Elle ou a Collezionni Donna, o criador faz a sua estreia individual internacional em setembro de 2016, na Milano Moda Donna, com o apoio do Portugal Fashion, semana de moda onde continua a apresentar as suas propostas desde então.