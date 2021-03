Amara, palavra que significa eternidade, foi o nome escolhido pelo ator Pedro Barroso e pela namorada, Mariana Marques, para a marca de bijutaria artesanal que criaram. "Era um desejo, um sonho escondido. Sempre quis ter a minha marca de joias, com os meus valores e as minhas crenças, medalhas de proteção e energização dos fios", assume o ator e empresário de 34 anos. As peças unissexo, minimalistas e intemporais, fabricadas manualmente em aço inoxidável, podem ser enviadas para qualquer parte do mundo.

Nas redes sociais da Amara Jewelry, não faltam imagens de Pedro Barroso em pleno processo de criação e desenvolvimento. "A nossa ideia não é vivermos para sempre, é criarmos algo que nos sobreviverá", assume o artista. Uma das novidades da marca é a Not Seen by Amara Jewelry, uma coleção em braille, personalizável, também ela feita à mão. Parte das verbas da comercialização, feita por mensagem privada, revertem a favor do afilhado do ator, um menino de cinco anos que luta contra um tumor raro no cérebro.