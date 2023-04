A chegada da primavera trouxe temperaturas que já convidam a uma ida à praia, uma caminhada à beira-mar, um mergulho para os mais corajosos, surfar umas ondas, jogar raquetes ou desfrutar apenas de uns minutos de tranquilidade deitados na toalha.

Foi a pensar no momento pós-praia, em que enfrentamos o desafio de sacudir a areia que fica colada aos pés, que Marta Henriques Lopes decidiu criar uma escova que facilitasse essa tarefa. A ideia nasceu em 2014, quando na praia onde costumava passar férias, observou as pessoas a sair em direção aos seus carros e percebeu que todas faziam uma paragem a meio do caminho, para sacudir a areia dos pés da melhor forma que conseguiam.

Marta Henriques Lopes créditos: © MRPB

Nesse dia, por coincidência (ou não), encontrou na praia o "fino" de uma prancha de surf, que veio com a maré. Por achar graça à forma e por não gostar de ver plástico na praia, levou-o consigo. Mais tarde, pensando na necessidade que sentiu naquelas pessoas, decidiu rabiscar umas ideias para uma escova que resolvesse esse desafio. Nesse momento, passou os olhos pelo fino que trouxe da praia e foi aí, desta junção improvável e ocasional, que nasceu o formato da escova que hoje comercializa.

E foi no Norte, numa vila à beira-mar, que encontrou o que precisava para avançar com a sua ideia. Lançada em 2015, o nome escolhido foi péDareia. Mas, com a pandemia e com o escassear dos materiais, Marta sentiu a necessidade de realizar uma mudança. Não querendo perder o espírito do que é português, surgiu a ideia da cortiça e de continuar a fazer a sua produção em Portugal. E assim nasce, oito anos depois, a OSHIMI.

Com materiais sustentáveis, nacionais e respeitando o ambiente, esta escova é feita atualmente com madeira nacional, cerdas de origem vegetal, cobertas por um molde de micro cortiça prensada. O nome, é em si um conjunto de seis palavras com um significado forte para o projeto: O – Originality; S – Serenity; H – Hope; I – Innovation, M – Marvelous; I – Invencible.

O PVP é 27,50€ e além de estar disponível online através das suas redes sociais, é possível também encontrar as OSHIMI nas lojas Cantê do Restelo e Chiado, em Lisboa.