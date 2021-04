A On é uma marca de running que nasceu nos Alpes suíços com um objetivo claro: revolucionar a sensação de correr. E foi isso mesmo que conseguiu. Graças a uma forte aposta em tecnologia a On revelou a corredores experientes uma performance e uma nova sensação: a de correr sobre nuvens.

Desde a sua fundação, em 2010 que a On se destacou de imediato revelando ténis extremamente responsivos, quer em pista quer em terrenos mais radicais, graças à sua extrema leveza e a uma sola única. A pensar em performance com alto desempenho os primeiros ténis – os Cloudracer – mostraram o que é correr sobre nuvens em plena competição, seguindo-se o icónico modelo Cloud.

A constante procura de mais e melhores soluções fez com que surgissem vários modelos, como o CloudFlow, o CloudFlyer, o CloudSwift ou o CloudNova - com variantes destinadas a corredores distintos, mas assentes no mesmo conceito. O segredo do sucesso encontra-se na aposta em três tecnologias patenteadas mundialmente que garantem uma performance perfeita.

Conheça aqui a coleção primavera/verão:

Os ténis que conquistaram Roger Federer

Sendo a On uma marca que nasceu para revolucionar a corrida, o seu design único e os seus atributos Premium permitiram também posicionar a marca nas melhores lojas de moda da Europa. Como tal, a On captou a atenção de variados atletas profissionais, entre eles Roger Federer que em 2019 não só passou a usar a marca como se juntou à On como co-empreendedor.

O tenista mundialmente reconhecido, com vinte conquistas no Grand Slam, tornou-se um parceiro próximo dos fundadores e da equipa da On. Roger trouxe a sua experiência única que contribuiu para elevar o desenvolvimento de produto, marketing e experiência para os fãs a diversos níveis.

créditos: On

Dado o seu perfil competitivo, tem igualmente um papel importante no desenvolvimento do espírito atlético e de competição, que está no centro da cultura de alto desempenho da On.

Naturalmente o seu know-how é muito relevante para tudo o que se passa no laboratório de Investigação e desenvolvimento de produto, o On LAB, onde já nasceram alguns ténis homónimos como The Roger Advantage e o The Roger Centre Court.

Uma história Made in Switzerland

Desde a criação nos Alpes suíços, em 2010, até se tornar uma marca global que garantiu o seu lugar nos corações e nos pés de mais de sete milhões de corredores em mais de 55 países, a On é um verdadeiro caso de sucesso.

Os seus mentores são três amigos, o ex-atleta profissional Olivier Bernhard - três vezes campeão mundial de duathlon e várias vezes vencedor do Ironman – a que se juntaram David Allemann e Caspar Coppetti, na missão de criar uns ténis de corrida que transmitissem a sensação de corrida perfeita.

Os fundadores da On: Olivier Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti. créditos: On

Olivier conheceu um engenheiro suíço com o mesmo mind set que teve uma ideia para um novo tipo de ténis de corrida. Com a simbiose perfeita entre experiência em corridas e conhecimento em engenharia, durante os anos seguintes a primeira ideia radical foi refinada.