Depois de cinco anos desde o lançamento de Utopia (2017), a cantora islandesa Bjork prepara-se para lançar um novo álbum, intitulado Fossora, o 10.º da carreira.

Já se passaram quase 30 anos desde que Bjork lançou o seu primeiro disco a solo - Debut (1993), uma carreira marcada pela inovação musical e arrojo visual, seja nos videoclips, capas de álbuns ou palco e passadeiras vermelhas.

O vestido de cisne, desenhado por Marjan Pejoski, que serviu para a capa do disco Vespertine (2001), é um dos mais icónicos da artista islandesa, hoje com 56 anos. A foi ainda apresentado ao vivo durante a 75.ª edição da cerimónia dos óscares do mesmo ano. A cantora era uma das nomeadas pela música 'I've seen it all', do filme Dancer in the Dark, que também protagonizou e realizado pelo dinamarquês Lars von Trier.

Este é apenas um dos vestidos mais excêntricos e arrojados de Bjork, mas há muitos mais ao longo da sua carreira, sem esquecer as máscaras, maquilhagem, perucas ou calçado.

Entre no mundo excêntrico de Bjork através da fotogaleria abaixo.

Fossora será lançado a 30 de setembro de 2022.