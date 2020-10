Disponível desde 23 de outubro, a AH Eau de Parfum e Home Fragrance Candle & Diffuser Collection de Anthony Hopkins, conceituado ator, tem também um cariz solidário.

Hopkins fez uma parceria com a No Kid Hungry, uma campanha nacional dedicada a acabar com a fome infantil na América. Cada compra pode fornecer até 50 refeições a crianças carentes nos EUA.

Esta marca, exclusivamente pessoal, é inspirada pela arte, música e magia do cinema que têm marcado presença na vida de Anthony Hopkins.

"Esta é uma coleção elegante e intemporal. Os aromas têm uma memória, foi a qualidade de vida ilusória e onírica que me inspirou”, diz Anthony Hopkins. "É uma oportunidade incrível de me ligar com o público de uma maneira totalmente diferente, criando uma relação simbiótica entre fragrância e arte que me permite "pintar" um perfume", acrescenta.

As luxuosas criações compostas por AH Eau de Parfum e Home Fragrance Candle & Diffuser Collection são uma alquimia mística que desperta uma sensação de harmonia. A "pièce de résistance", a AH Eau de Parfum é uma fragrância neutra em termos de género, classicamente engarrafada.

A coleção Home Fragrance Candle & Diffuser foi delicadamente criada para enriquecer os sentidos em três aromas requintados: sândalo, gardénia e âmbar. O design de embalagem minimalista reflete a arte de Hopkins.

A coleção Anthony Hopkins está disponível exclusivamente online em anthonyhopkins.com.