Prova disso foram os looks capilares escolhidos por Victoria Beckham para o seu desfile de estreia na Semana da Moda de Paris. Em parceria com a ghd, marca inglesa de produtos profissionais para cabelo, a estilista deixou-se influenciar pelos anos 1990 ao recriar alguns penteados de estilo grunge nas suas modelos.

"O penteado primavera/verão celebra a individualidade e a singularidade das mulheres, usado nos anos 1990", disse a empresária em comunicado sobre os looks capilares que foram escolhidos para a sua última coleção de moda e que prometem ser a grande tendência primavera/verão 2023. "Posso sempre contar com o ghd para criar penteados versáteis, que celebram o estilo individual das mulheres."

Para recriar o "90s SLICKED GRUNG", Victoria Beckham recorreu ao talento do cabeleireiro Duffy que, para a ocasião e com auxílio da linha de produtos Wetline da ghd, apostou em penteados texturizados e descontraídos para um visual rebelde e despreocupado.

"A inspiração por detrás do visual da SS23 representa a individualidade enraizada na moda dos anos 90. A atitude desempenhou um grande papel no processo, com o reforço individual de cada mulher como ponto de partida para cada estilo. Trata-se de usar a aparência natural e valorizar a silhueta em vez dos detalhes", explicou o cabeleireiro.

Passo a passo: recrie o look 90s Slicked Grung em casa

1. Comece por utilizar o spray ghd bodyguard heat protect (PVP 22,90€), que protege e prepara o cabelo contra qualquer aplicação de calor.

2. Posteriormente, utilize o secador de cabelo ghd helios (PVP 199€) e separe o cabelo em mechas, trabalhando-o para garantir um resultado liso e compacto.

3. De seguida passe para o alisamento e use o ghd unplugged (PVP 329€) para obter um visual com movimentos suaves e delicados, texturas volumosas e vibrantes ou o ghd thin (PVP 199€) para fazer caracóis soltos no cabelo e ideal para acentuar o movimento natural e as texturas individuais.

4. Termine o look com o spray ghd shiny ever after (PVP 17,90€) para obter brilho em todo o cabelo e aplique o sérum ghd dramatic ending (PVP 22,90€) para um efeito molhado, resultando no icónico penteado dos anos 1990.

Todos os produtos ghd estão à venda em diversos cabeleireiros nacionais por todo o país ou online.