“Ó tempo, volta para trás” ou como a Fly London resgatou um dos modelos de bota que mais sucesso fez nos anos 1990

Depois de, em 2022, a Fly London ter-se aventurado no Metaverso e no jogo Roblox, para recriar um dos seus modelos de bota mais icónicos, mesmo que de forma virtual, sem falar de uma campanha assente em Inteligência Artificial, a realidade ultrapassou a realidade paralela. A linha Storm regressa às lojas físicas, em Lisboa e no Porto, e online, em duas cores – preto e vermelho – com o mote “When virtual meets real”.

O PVP é de 235€, disponível nas lojas de Lisboa e do Porto e na loja online. créditos: Divulgação

Disponível do 35 ao 42, esta linha combina passado, presente e futuro, ou não fosse a moda ela própria um ciclo. Seja pela nostalgia, seja pela novidade, este modelo de edição limitada com um PVP de 235€, quer falar a todas as gerações que sejam fãs da marca.

As botas em exposição na loja de Lisboa, no evento de relançamento. créditos: Divulgação

Além deste relançamento, também o jogo no Roblox tem novidades, com espaços renovados que remetem para cidades como Tóquio, Paris ou Nova Iorque. Relembre-se que o objetivo do jogo é navegar pelas ruas a apanhar FLY coins para poder comprar os objetos da loja virtual, onde se inclui estas botas.