Alexandra Moura apresentou a coleção “Trust Your Vision”. Depois de Milão, onde antecipou a primavera-verão 2022, a designer que está quase a completar 20 anos de carreira apresentou coordenados onde mistura notas punk e mais underground com inspirações românticas, estando o rosa em destaque. A coleção combina o urbano com o clássico, sobressaindo as

assimetrias, as sobreposições, as malhas, os conjuntos do avesso e as várias mangas Uma coleção repleta de momentos, detalhes, conceitos e visões que foram referências dentro da marca ao longo dos últimos 20 anos. No ADN Alexandra Moura com a sua carga romântica vs. underground, clássica vs. sport, os seus valores éticos e estéticos são pilares e marcam a maturidade do trabalho.

Estas 2 décadas são celebradas com a colaboração do fotógrafo Rui Aguiar, que colabora com a marca desde o seu início. As suas fotografias trazem beleza à coleção com momentos cronológicos de coleções passadas ou com imagens conceito como as flores, elemento de exploração constante. As suas fotografias inspiradoras acentuam nas peças a sua forte componente concetual e artística. As matérias-primas acomodam-se nos algodões, viscoses, jacquard turco, renda, cetim e na falsa pele. E são subvertidas pela silhueta. O tecido workwear ganha classicismo, bem como a felpa de algodão mercerizado e o jersey que tornam a sua carga urbana numa elegância disruptiva. A estética dos anos 90 com referências do final da década de 70 traz uma carga mais Punk-Rock à silhueta.

As cores impõem-se através do cor-de-Rosa, azul workwear, preto e bege. O monograma no knitwear, que sugere um rendilhado contraposto por um grafismo mais rock, e no jogo de volumes do jacquard turco de algodão, faz “saltar” as letras que compõem o nome da marca.

“Trust Your Vision” fala-nos dos últimos 20 anos, de processos intuitivos e experimentais e de uma visão própria do que é a moda.

Veja as imagens da coleção: