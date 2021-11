O mês de novembro renova o lado encantador entre mãe e filha com a chegada da coleção de calçado Outono/Inverno da Belafi com a Carvimi.

Pensada ao detalhe apresenta modelos que seguem as últimas tendências do mundo da moda com exemplares de edição limitada, intemporais e icónicos.

Botas estilo militar com corrente, sapatos stiletto e sabrinas, são as sugestões para senhora e criança apresentadas para a estação fria.

Personalidade e conforto, qualidade extrema dos materiais e cuidado em todos os detalhes são os principais adjetivos que qualificam esta parceria das duas marcas portuguesas.

Beatriz e Laura Figueiredo protagonizam uma sessão recheada de encanto e amor, com o Pestana Palace Lisboa como cenário. O local foi escolhido a dedo para representar simbolismos arquitetónicos históricos dos tempos longínquos dos reinados.

Inteiramente fabricada em Portugal, a coleção de calçado desenhada pelas duas marcas, já se encontra disponível em www.carvimi.com.