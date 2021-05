Nova marca internacional de beachwear de luxo celebra técnicas de artesanato antigas e a sustentabilidade

Anegada lança a sua primeira coleção de roupa de praia de luxo, que celebra uma técnica ancestral de impressão, feita à mão na Índia.

Depois de viajarem até à Índia durante as férias de verão da universidade, as fundadoras Sophie Quinn e Joy Timmer apaixonaram-se por esta técnica, típica da região de Rajasthan. Depois de se formarem e trabalharem no setor de luxo, rapidamente perceberam que havia muito pouco de sustentável e único no mundo da moda de luxo.

"Sonhamos pela primeira vez em construir a nossa marca durante as nossas viagens à Índia em 2018. Impressionadas com a cor, a técnica e o máximo cuidado colocados nesta tradição, quisemos realmente partilhá-la com o mundo - mantendo viva esta bela arte artesanal", afirmam Sophie e Joy.

créditos: Anegada

A pensar numa moda mais sustentável, cada vestido foi feito lentamente com materiais de qualidade e cuidadosamente idealizado para ser usado ano após ano, férias após férias.

Mesmo usando uma técnica ancestral, Anegada traz um toque novo e moderno a esta arte. Cada peça é feita à mão, por isso, não há nenhuma igual à outra. A utilização de materiais naturais foi de extrema importância, onde cada peça é confecionada em algodão orgânico certificado e, caso sejam necessários botões, estes são feitos de concha.

créditos: Anegada

Apesar da pandemia e a viver a quilómetros de distância, Joy na bela costa do Algarve, e Sophie no litoral da Cornualha, Inglaterra, ambas aproveitaram a oportunidade para criar uma marca de praia de luxo sustentável, duas palavras que muitas vezes não andam de mãos dadas.