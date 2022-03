A premissa deste projeto é inspirar a comunidade a arriscar e a sair da sua zona de conforto, quer com peças novas ou com peças que já tem em casa.

Alguns dos temas que poderá ver são outfits sem género; como conjugar 1 blazer de 3 formas diferentes; Looks de mães e filhas ou visuais transicionais de dia para a noite. Atreve-se a experimentar as dicas e sugestões destes fashionistas?

Todos os meses encontrará conjuntos para diferentes ocasiões. O projeto teve início em 2021 e este ano está de volta com as sugestões mais cool. Os vídeos são apresentados por pessoas de diferentes estilos, idades, géneros e gostos, que provam que não há visuais errados e que podemos vestir o que quisermos.

No Bad Outfits créditos: Espaço Guimarães

No ano passado, Pedro Crispim, Inês Gutierrez, Diana Lopes e Catarina Corujo, mostraram as tendências do momento, dando sempre espaço à individualidade de cada um.

Em 2022, os experts que nos mostram os No Bad Outfits são Rita Matos, Joana Luís, Raquel Borges e João Rebelo, mas até ao final do ano haverá mais surpresas e mais temas, para que todos se sintam representados e para esquecermos os preconceitos que ditam como nos devemos vestir.

O projeto No Bad outfits mostra que não há limites para a nossa imaginação. Não temos de nos levar a sério e podemos brincar com a moda, adaptando as sugestões ao nosso estilo individual.