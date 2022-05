Através de uma nova série de retratos e vídeos captados a preto e branco, a marca relojoeira suíça OMEGA desvenda as singulares personalidades das suas inspiradoras embaixadoras femininas. Nesta campanha de caráter intimista, cada uma das embaixadoras da marca apresenta-se com a sua escolha de relógio – acompanhada das palavras pelas quais vive a sua vida.

My Choice é a nova campanha global da marca, e a mais recente extensão do histórico vínculo da OMEGA com as mulheres. Ao longo de mais de 100 anos, a marca tem fabricado relógios femininos de verdadeira fiabilidade, beleza e versatilidade – sabendo apoiar ao máximo todas as mulheres, de enfermeiras a aviadoras, de artistas a atrizes.

Atualmente, a OMEGA está representada em todo o mundo por um abrangente leque de estrelas femininas. Para esta última campanha e sessões fotográficas, a marca juntou-se às atrizes Nicole Kidman, Zoë Kravitz, So-hee Han e Dongyu Zhou, assim como às modelos Kaia Gerber e Kiko Mizuhara, e à lendária atleta Allyson Felix. Livres para se expressarem através do seu próprio estilo e palavras, cada uma destas estrelas revela nesta campanha a sua verdadeira essência.

Espírito, talento, poder e beleza. Todas estas talentosas figuras, de diversas origens e disciplinas, têm-se sobressaído e superado à sua maneira. Elas partilham um forte desejo de sucesso, uma abertura de espírito a novas experiências e um apreço pela qualidade.

O resultado final reúne uma seleção de retratos clássicos – mas de gestos fluidos. Em frente à câmara, cada uma destas figuras revela a mulher que é hoje, e a confiança que tem para o seu futuro. Onde quer que o tempo as leve - como a todas as mulheres, dos mais diferentes setores de atividade – a OMEGA dirá presente para celebrar cada hora e cada momento.