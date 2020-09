Numa época em que a casa tornou-se no novo epicentro de estilo pessoal, a Lowe's e a New York Fashion Week: The Shows uniram-se para reimaginar um dos momentos mais icónicos da moda, transportando a alta costura da passarela para dentro de casa.

Previsto para ser revelado à meia-noite de hoje, terça-feira, 8 de setembro, os itens escolhidos a dedo por cada um dos designers - Jason Wu, Rebecca Minkoff e Christian Siriano - servirão como pano de fundo para os seus desfiles no final deste mês, todos disponíveis para compra em Lowes.com e com transmissão no Twitter da Lowe´s.

Lowe's irá ser responsável pelo styling da decoração das passarelas e vai transmitir ao vivo cada um dos desfiles, que irão decorrer ao ar livre, para dar ao mundo uma visão do maior palco da moda, com detalhes a serem anunciados nas próximas semanas.

Após os desfiles, a Lowe's irá unir-se a cada designer para dar um propósito maior à moda, participando num projeto comunitário que torna o design de alta costura acessível às pessoas e comunidades afetadas pela pandemia.

Para acompanhar tudo ao pormenor esteja atento ao Instagram e Twitter da Lowe´s ou visite a página Lowes.com/NYFW.