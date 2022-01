A lã é um dos materiais favoritos da Fjällräven e a marca sueca sempre a utilizou bastante nos seus forros interiores ou nas sweaters.

Há algumas estações atrás, a Fjällräven descobriu novas formas de utilização para a lã – no acolchoamento de casacos ou no forro interior das suas mochilas outdoor – e ficou tão satisfeita com os resultados que trouxe a lã para a sua família de produtos mais popular: as mochilas Kånken.

A Kånken Re-Wool é feita com o tecido sustentável Re-Wool da Fjällräven. Uma mistura especial de lã reciclada composta por 80% de lã reciclada pré-consumo (por exemplo, derramamento da indústria do vestuário) vinda de Itália e 20% de nylon reciclado para maior resistência.

Mochilas Kånken créditos: Fjällräven

Com fortes credenciais ecológicas, o Re-Wool ajuda a reduzir a quantidade de materiais desperdiçados e a procura por lã virgem, mas também é separado por cores, triturado e depois fiado novamente, o que significa que não há necessidade de novo tingimento. Tal significa uma considerável economia de água, energia e dos produtos químicos necessários para a produção.

Apresentando o design clássico da mochila original, a Kånken Re-Wool está disponível nas versões Classic, Laptop e Sling (modelo tiracolo mais pequeno). Reforçada e forrada com G-1000 Heavy Duty Eco S, a mochila integra também um suave tecido Melton.

Kånken Re-Wool créditos: Fjällräven

De acordo com Fredrik Hyltén, o Designer de Hardwear da marca, “este tecido foi desenvolvido pela primeira vez na Grã-Bretanha e destaca-se pela sua durabilidade e resistência a intempéries. Tem uma superfície lisa como o feltro e sentimos que dá à Kånken muita personalidade, ao mesmo tempo que conta uma grande história sobre lã reciclada”.