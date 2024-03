Cores pastel e padrões florais são o foco central da mais recente coleção criada pela Primark em parceria com a cantora Rita Ora e que chegou esta semana às lojas.

Para aquela que é a sua terceira colaboração, o objetivo foi criar uma coleção composta por peças indispensáveis no guarda-roupa feminino mas com um toque de primavera/verão. Para atingir esse efeito, a marca e a cantora britânica apostaram uma paleta de cores pastel e suaves.

Composta por 158 peças de vestuário, calçado e acessórios - onde se incluem malhas, ganga, vestidos, alfaiataria, roupa casual e agasalhos - é de destacar que a coleção foi co-desenhada por Rita Ora e pela sua estilista Pippa Atkinson.

"Desta vez, estamos prontos para a primavera, com peças divertidas e florais, incluindo opções casuais e elegantes perfeitas para looks do dia e de noite ou uma ocasião especial. Esta coleção foi projetada para ser usada vezes sem conta e realmente refletir a estação. A ganga tem sido um elemento básico de estilo ao longo das nossas coleções, e sempre foi uma das minhas favoritas", refere a intérprete de 'For You' em comunicado.

A renda, a ganga degastada reciclada e o croché são alguns dos materiais em destaque e que, conjugados entre si, criam constrastes inesperados, como é o caso do fato de três peças com calções bermuda ou o vestido amarelo de cetim com detalhes florais e renda. É de destacar que mais de 60% da coleção incorpora materiais reciclados ou mais sustentáveis.

"Este é o lançamento perfeito para ajudar a fazer a transição das noites de inverno mais escuras para a frescura da primavera", adianta John Mc Cormack, responsável pelas tendências de moda da marca irlandesa.

Em termos de acessórios vai encontrar muitas argolas, pulseiras e lenços que vão ajudar a compôr os looks. No campo do calçado destacam-se as sabrinas, uma das grandes tendências da estação em mesh ou com brilhantes, e as sandálias de salto com aplicação de flor.

Com preços entre os €4,50 e os 40 euros, a coleção de primavera Rita Ora x Primark já está disponível em todas as lojas da Primark e online.