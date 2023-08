Daniel Frade, Tiago Morais e Tomás Delft são os nomes por detrás da MUSH. Lançada em julho, esta marca portuguesa de slow fashion apostou na criação de uma linha de camisas que se destacam pela singularidade dos seus padrões.

Todos os modelos são desenhados em Lisboa por este grupo de amigos mas produzidos na Índia de forma totalmente artesanal. Com a sustentabilidade e preocupação ambiental na base do seu ADN, todos os exemplares são criados com recurso a uma técnica muito especial que diferencia a Mush das restantes marcas: o block print.

"É um processo de impressão de padrões através de blocos de madeira gravados, sem recurso a indústria ou maquinaria. É o mais antigo, o mais simples e o mais demorado de todos os métodos de impressão têxtil com processo manual de impressão, lavagem e secagem. No entanto, é capaz de produzir resultados altamente artísticos e até impossíveis de obter por qualquer outro método", explicam os sócios e fundadores em comunicado.

Guia, Goa, Secret e Jaime são os quatro modelos que compõem a primeira coleção da marca onde são privilegiadas matérias primas 100% naturais como é o caso dos tecidos, onde se incluem o linho e o algodão, e od botões de madeira. O tempo de produção de cada peça fixa-se nos dois meses sendo que, graças a esta técnica, não há dois exemplares exatamente iguais.

Descubra todos os modelos da Mush na loja Pop-up Go A Lisboa, em Alcântara.