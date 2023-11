Modernos e sofisticados: veja os óculos de sol que consquistaram Jennifer Lopez

Os óculos de sol são o acessório perfeito para dar um toque sofisticado a qualquer look. Se é fã, mas não sabe por qual modelo optar, inspire-se na sugestão de Jennifer Lopez ou nas sugestões que selecionámos recentemente.

A voz do hit “On The Floor” foi vista a aproveitar o tempo solarengo de Los Angeles com um vestido midi bege combinado com uns óculos de sol que conferiram ao look um tom moderno e sofisticado.

Óculos de sol DSQUARED2 D2 0096/S créditos: DR

Trata-se do modelo DSQUARED2 D2 0096/S, uns óculos de sol com a frente quadrada em acetato ultraleve e com lentes contornadas. O logótipo macro “D2” destaca-se nas hastes arrojadas, que acompanham o volume da frente, enquanto o detalhe da folha é subtilmente visível nas ponteiras.

Os óculos de sol da DSQUARED2 começam nos 175€ e pode encontrar descorbrir os diversos modelos na loja que se encontra na Avenida da Liberdade 215, em Lisboa.