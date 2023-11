Não é só no verão que os óculos de sol se revelam imprescindíveis. Na estação mais fria, este acessório pode ser um grande aliado às roupas mais quentes e confortáveis, e dar ao seu look um toque mais arrojado.

Assim como a roupa, também os acessórios vão acompanhando a mudança da estação e as novas tendências.

Os formatos

O volume e os formatos oversized parecem ser uma aposta generalizada das marcas para esta estação. Nas propostas da Vogue, Emporio Armani e Michael Kors predominam as hastes grossas e os modelos XXL, perfeitos para quem gosta de acessórios com mais destaque. Os formatos mais arrojados e disruptivos são a proposta da Dolce & Gabbana, que apresenta, como sempre, uma coleção criativa inspirada no surrealismo e nas formas geométricas das peças de arte. Para os fãs dos modelos mais clássicos, a Ray-Ban, a Prada e Michael Kors têm várias propostas de modelos mais sóbrios e intemporais, incluindo o famoso formato "cat eye".

As cores

Como é habitual, a estação fria chama pelos tons mais quentes e escuros, tentando representar a ideia de conforto e aconchego. A par da tendência, as cores predominantes são o preto e os castanhos que prevalecem nas coleções de Giorgio Armani, Emporio Armani e Michael Kors. Para quem prefere os tons metálicos e as opções mais coloridas as sugestões da Dolce & Gabbana, Prada e Vogue podem ser uma boa alternativa.

Os materiais

Dos brilhos ao efeito matte, das lentes degradè ao estilo espelhado, há opções para todos os gostos e feitios. As armações metálicas foram a grande aposta de marcas como a Emporio Armani, Ray-Ban, Prada e Vogue, enquanto as lentes em efeito degradè fmarcam presença na maioria das propostas outono/inverno das marcas.

Consulte a fotogaleria abaixo para descobrir as tendências que melhor combinam consigo.