A ModaLisboa, considerado um dos certames de moda mais importantes a nível nacional, acaba de divulgar as datas para a sua próxima edição intitulada À La Carte. Entre 5 e 8 de outubro os designers portugueses vão apresentar as suas propostas para a temporada primavera/verão 2024.

A grande novidade da 61ª edição é a sua localização que, após diversos anos, volta a realizar-se num dos locais mais emblemáticos da cidade: o Pátio da Galé em Lisboa.

"MODALISBOA À LA CARTE é uma edição que, tal como o apetite, se alimenta no ato de partilha e comunhão. A carta é sazonal, e os melhores produtos da estação chegam em desfiles, exposições, apresentações e performances numa degustação em que a mise en place é da ModaLisboa, mas a criatividade é servida pelos Designers", pode ler-se no comunicado oficial.

Tal como já é habitual, as fast talks vão ser o motor de arranque da ModaLisboa e vão contar com a presença de diferentes nomes ligados à indústria da moda que irão centrar as suas conversas em torno de temas como o "papel do design na crise climática" e a "inovação tecnológica enquanto motor de mudança".

Todos os desfiles vão ser transmitidos em direto pela organização e podem ser acompanhados online no site oficial.