"Embarcámos nesta nau, na Gare Marítima de Alcântara, através dos painéis de Almada Negreiros, num desafio de mais uma viagem, feita da oportunidade de evolução entre a marca e o ritmo dos nossos clientes, na incessante perceção de bem-estar na vida e no amor", refere Nuno Gama na descrição da sua coleção no site da ModaLisboa.

"Balançamos a silhueta em códigos de elegância vintage, na valorização e contraposição de formas/volumes, dos códigos de vestuário masculino", lê-se.

"Dos azuis na volta ao mar, avistámos os tons areia das praias de Portugal para, ao crepúsculo, a alma encontrar e, em lindas cores, se transformar", diz.

"Demos vento às telas naturais, orgânicas, recicladas ou reinterpretadas em novos técnicos e em novas estruturas, cosidos à portuguesa entre si, em saborosos bicolores ou contrastantes, acalmando assim vento e mar", acrescenta.

Nuno Gama formou-se em Design de Moda pelo Citex, atual Modatex, no Porto, em 1991. Iniciou muito cedo a sua colaboração com a indústria têxtil e começou a vender as suas coleções em lojas selecionadas de Lisboa e Porto. Em 1993, lançou a sua marca homónima e iniciou as apresentações sazonais na ModaLisboa – Lisboa Fashion Week.

A 60.ª ModaLisboa decorre até domingo. Na sexta-feira, Sangue Novo, Olga Noronha, Arndes, Salsa Jeans, Filipe Augusto e Valentim Quaresma apresentaram as suas coleções.

No sábado foi a vez das apresentações de Constança Entrudo, de sete jovens designers formados pelo Istituto Europeu de Design (Nicolò Artibani, Lorenzo Attanasio, Alessandro Bonini, Gaia Ceglie, Luca De Prà, Giovanni Marchetti e Maria Eleonora Pignata), assim como de Luís Buchinho, Mustique, Kolovrat, Buzina, Luís Carvalho, Béhen e Gonçalo Peixoto.

No domingo são apresentadas as coleções de João Magalhães, Duarte, Hibu, Carlos Gil, Nuno Gama, Nuno Baltazar, Dino Alves e Cal Me Gorgeous by Luís Borges.