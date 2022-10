Gonçalo Peixoto apresentou "Sometimes I just wanna kiss girls" no domingo na Moda Lisboa.

"O que começou por ser um manifesto, uma intenção ou um mood é, agora, o mote transversal a todas as coleções de Gonçalo Peixoto. É desta forma que o Designer declara o fim dos conceitos: a cada coleção, vai continuar a explorar a sua identidade enquanto marca, sem imposição temática ou conceptual", explica o certame de moda.

