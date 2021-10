Até 17 de outubro, o LeiriaShopping recebe a Semente da Moda, a iniciativa que pretende desafiar a comunidade a refletir sobre a moda sustentável.

A designer emergente Carolina Costa, que ganhou o Prémio Moche na Moda Lisboa, este mês, no âmbito do concurso de jovens criadores, Sangue Novo, desenhou em exclusivo para o centro comercial três peças protótipo produzidas com materiais sustentáveis e sementes.

O protótipo da coleção de roupa natural, que vai estar patente ao longo do Piso 0, é inspirada nos trajes populares da região e coloca o ciclo das peças em perspetiva.

Produzidas a partir de materiais biodegradáveis, no final do seu ciclo, as três peças apresentadas no LeiriaShopping podem ser semeadas, dando origem à matéria-prima com que foram criadas.

Para este projeto, que inclui um casaco, vestido e uma peça para criança, foram usadas, entre outras matérias-primas, 2293 sementes, desde girassol e abacate às de cânhamo, embutidas na trama e na produção do próprio tecido, assim como algodão orgânico e tintas de origem natural, como a curcuma.

Para o vestido, por exemplo, a fashion designer utilizou 12 sementes de girassol e 3,5 metros de tecido orgânico feito a partir da fibra da semente de cânhamo. Numa outra perspetiva, foram plantadas cerca de 75 plantas num total de 875 sementes de onde foi extraída a fibra para a trama do tecido.

“Hoje em dia a questão da sustentabilidade é uma prioridade, mas temos de arranjar formas criativas e apelativas para que seja efetivamente uma realidade nas ruas. Este tema tem de passar a ser um ato inato e não apenas um ato esporádico”, afirma Carolina Costa.

Durante a iniciativa, o LeiriaShopping vai também dar a conhecer as boas práticas das lojas do centro que têm soluções sustentáveis, como produtos mais amigos do ambiente e recolha de roupa usada.

Estas lojas vão estar identificadas com o símbolo “Semente da Moda” durante este período, assim como numa página dedicada ao evento no site no centro.

Workshop para aprender a fazer acessórios de moda com tecido recuperado

No âmbito da Semente da Moda, o LeiriaShopping recebe no dia 16 de outubro, sábado, entre as 10h00 e as 13h00, na entrada sul do centro, no Piso 0, um workshop de upcycling, em que os participantes podem criar um acessório de moda único (um scrunchie) a partir de tecido recuperado de peças de roupa danificadas, dando-lhes uma segunda vida.

O workshop vai ser realizado pela Mind The Switch, a primeira marca portuguesa a criar eventos privados de troca de roupa. O projeto está presente pela primeira vez na região para a exposição do LeiriaShopping com o workshop de entrada livre — não é necessária inscrição, basta aparecer e participar.

A Semente da Moda, que decorre desde 9 de outubro e até dia 17, está inserida no movimento “Consciência Somos Nós”, iniciativa dos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra em Portugal que tem como objetivo informar, sensibilizar e apoiar a comunidade para a construção de um mundo mais consciente e sustentável.