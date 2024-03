Para a sua estreia em Paris, a conceituada designer greco-americana Pelagia Kolotouros reenergiza a marca no espírito dos Années Folles, quando René Lacoste - também conhecido como "o crocodilo" - era o tenista número um do mundo e Paris era a capital mundial da criatividade nas artes.

A alfaiataria forte, as linhas rígidas e os grafismos precisos reforçam o diálogo entre a moda, o desporto e - em particular - a arte, que é tão central para a cena criativa de hoje como era no tempo de René.

Para o outono-inverno, a Lacoste ocupa o centro do court para saudar o seu fundador - um pioneiro, inventor e ícone de moda - e celebrar tanto o legado da maison como a sua ultramodernidade.

Pelagia Kolotouros e o seu estúdio revisitam os códigos do ténis e as referências de arquivo, transpondo-os para um pronto-a-vestir sofisticado e feminino: as linhas torcem-se, os ângulos desaparecem e as curvas surpreendem, à medida que ela traça um novo caminho informado pelo modernismo elegante das décadas de 1920 e 1930.

O chique francês abraça o atletismo, subvertendo os códigos preppy através de um vestuário de dia a dia, sofisticado e universal. Deteta-se uma sensualidade distinta que se esconde mesmo por baixo do fascínio original da Lacoste.

