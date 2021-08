A pensar em quem procura um estilo athleisure, com peças de vestuário perfeitas para a prática de exercício físico, mas também para usar no dia a dia, a MO apresenta novas sugestões para homem e mulher.

Os novos designs contemplam uma ampla oferta de peças têxteis desportivas, que se destacam pelo uso de matérias primas com especificidades técnicas – com destaque para um alto nível de respirabilidade, capacidade de compressão, têxteis sem costura, de secagem rápida e com repelência à água.

MO Active créditos: MO

Para homem, evidenciam-se os casacos, camisolas de manga comprida, t-shirts e calções, em tons preto, cinza, verde escuro e branco. Para mulher, nota para t-shirts respiráveis, leggings ou tops, em tons rosa, preto, cinza e verde.

Peças que aliam conforto, estilo a uma liberdade de movimento, aos melhores preços.

Com opções desde os 4,99 euros, as novas peças da linha “Active” encontram-se já disponíveis na loja online – www.mo-online.com – e em lojas físicas selecionadas da marca.